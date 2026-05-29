中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、有人宇宙船「神舟22号」が北京時間5月29日午後2時44分、宇宙ステーション複合体からの分離に成功しました。分離に先立ち、「神舟21号」乗組員は地上スタッフの協力の下で、宇宙ステーション複合体からの分離に向けた機器設定、実験データの整理と地上への伝送、軌道上に残す物質の整理・移送などの帰還前の各作業を終え、「神舟23号」乗組員との業務引継と軌道上での作業経験の共有を行い