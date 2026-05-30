米ホワイトハウスの公式Ｘは２９日、「真実が明らかになった」とエイリアンの存在を示す文面と特設サイトを公開した。トランプ大統領がついに地球外生命体の存在を明らかにしたのかと思いきや…。米国防総省は今月からトランプ氏の指示を受け、ＵＡＰやＵＦＯの目撃情報や映像などを公開。８日の第１弾に続き、２２日に第２弾を公開したばかり。そのタイミングで、ホワイトハウス公式Ｘはこの日、エイリアン特設サイトを公開し