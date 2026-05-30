「ホワイトソックス−タイガース」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が三回の第２打席で二ゴロを放って一塁へ駆け込んだ際、右太もも裏を痛めて途中交代。球団は「右太もも裏の張り」と発表し、精密検査を受けていることを伝えたが、ア・リーグ本塁打王のアクシデントに激震が走った。三回１死一塁。二ゴロを放って一塁へ駆け込んだ直後、右太もも裏を抑えながら表情をゆがめた。すぐさま一塁ベース付近に