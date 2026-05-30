ゴキブリ人民党（CJP）のロゴ（右）＝28日（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インドで架空の新党「ゴキブリ人民党（CJP）」が発足した。失業中の若者らを「ゴキブリ」と侮辱した最高裁長官の発言が結成のきっかけ。インスタグラムのフォロワー数は約2260万と支持を広げ、失業対策が不十分な政府への不満を背景に「党勢」が拡大している。地元メディアなどによると、カント最高裁長官は15日、法廷での発言で、仕事のない若