元JR東日本野球部のNEOLABトレーナー・須永悦司さん野球の軟式ボールで世界最速とされる衝撃の記録が誕生した。その球速はなんと157.6キロ。しかも現役選手ではなく、3か月前まで新橋駅の駅員だったというから驚きだ。記録を出した本人が「THE ANSWER」の取材に「率直に、世界最速記録を出せてとても嬉しいです」と胸中を明かした。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの試合で盛り上がった3日、と