「なんとなく体がだるい」「疲れが抜けにくい」。そんな不調を感じる人は多いのではないでしょうか。【写真】「なんとなく不調」の経験は？ツムラが2026年1月に発表した「第6回なんとなく不調に関する実態調査」によると、8割が「なんとなく不調」を感じているのは8割に上り、2023年調査から3年連続で高止まりしています。現代人の共通の悩みといえそうななんとなく不調。背景には睡眠の悩みが深く関わっていました。調査は20代〜6