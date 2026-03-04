中東情勢の緊張がエスカレートする中、スペインのサンチェス首相は3月3日、米国がスペインにあるロタとモロン軍事基地を使用し、イランとの衝突に参加することを阻止することを決定しました。スペイン政府は、自国の軍事基地が米国のイラン攻撃に協力することを否定し、今回の紛争にいかなる形でも関与しないと表明しました。（提供/CGTN Japanese）