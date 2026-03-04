【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】谷川萌々子、「華麗なラインブレイク」から先制点なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間3月4日、AFC女子アジアカップ・グループCの初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦。谷川萌々子の先制点、清家貴子の追加点で初戦を白星で飾った。2022年に行われた前回大会は、準決勝でPK