Image: Raymond Wong / Gizmodo US まだ大刷新は未来の話…？Google（グーグル）がChrome OSに改革をもたらし、Androidと統合した新路線へ進む方針が注目を集めています。これによりChromebookがもっともっと使いやすくなり、これぞ真のPCと呼べる存在になるやも？ そんな期待が高まってはいますが、実現までには予想より長い時間がかかりそうですよ。統合OSのリリースはいつ？Chrome OSとAn