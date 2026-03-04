コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝セカンドレグが3日に行われ、バルセロナとアトレティコ・マドリードが対戦した。2月12日に行われた同試合のファーストレグは、衝撃の試合展開だった。アトレティコ・マドリードの本拠地『リヤド・エア・メトロポリターノ』でキックオフを迎えたゲームは、序盤の7分にオウンゴールでホームチームが先手を取ると、アントワーヌ・グリーズマン、アデモラ・ルックマン、フリアン・アルバ