今や世界を席巻するILLITのIROHAが、自身のオーディションにおける驚きのエピソードを披露した。【映像】ILLIT・IROHAが歌った曲2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。IROHAは、初めてオーディションを受けた際、「歌を歌うことを知らなかった」という衝撃的な事実を告白。その場で急遽「何かできるものはないか」と問われ、とっさに披露したのが星野源の「恋ダンス」だったという。歌いなが