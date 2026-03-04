今や世界を席巻するILLITのIROHAが、自身のオーディションにおける驚きのエピソードを披露した。

【映像】ILLIT・IROHAが歌った曲

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

IROHAは、初めてオーディションを受けた際、「歌を歌うことを知らなかった」という衝撃的な事実を告白。その場で急遽「何かできるものはないか」と問われ、とっさに披露したのが星野源の「恋ダンス」だったという。

歌いながら恋ダンスを踊ったという意外すぎるエピソードに、スタジオの指原莉乃とヒコロヒーは「恋ダンス踊ったの！？」と驚愕していた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。