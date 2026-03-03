10人に1人が失明リスクにさらされる可能性も--。オーストラリアの視覚研究所が発表した統計が現実味を帯びてきている。その要因として問題視されているのが、スマホの過剰使用だ。もはや日常生活で欠かせない道具だが、使えば使うほど眼にダメージが蓄積されているという。誰にでも起こり得る「スマホ失明リスク」の実態を追った。◆「まさか自分が……」1日10時間のスマホ利用、1年で強度近視に「友人たちと旅先で景色を眺めても