３月３日、火曜日の朝、驚きの一報がもたらされた。元日本代表FWの久保裕也が、自身のインスタグラムに「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と綴り、現役引退を発表したのだ。現在32歳の久保は、下部組織から在籍した京都サンガF.C.でプロデビューを飾り、スイス、ベルギー、ドイツ、アメリカでプレー。昨年11月にMLSのFCシンシナティを退団して以降は無所属だった。 201