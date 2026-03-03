「マジか」「びっくり」火曜の朝、元日本代表の“電撃発表”にネット衝撃「早すぎる」「日本で見たかった」
３月３日、火曜日の朝、驚きの一報がもたらされた。
元日本代表FWの久保裕也が、自身のインスタグラムに「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と綴り、現役引退を発表したのだ。
現在32歳の久保は、下部組織から在籍した京都サンガF.C.でプロデビューを飾り、スイス、ベルギー、ドイツ、アメリカでプレー。昨年11月にMLSのFCシンシナティを退団して以降は無所属だった。
2012年に高校生で初選出された日本代表では、13試合で２ゴール。ヴァイッド・ハリルホジッチ監督時代には、本田圭佑からレギュラーの座を奪った実力者の電撃発表に、SNS上では、次のような声が上がった。
「現役引退、、、早ええ、、」
「只々、残念」
「早すぎる。もう一回Jで観たかった。」
「マジか。またＪリーグで見たかった」
「32歳で引退は早いな。最後サンガに戻って来てプレーする姿を見たかった」
「さすがに早すぎんか」
「ハリル時代の久保裕也本当凄かったんだよな」
「引退しちゃうんだ。まだまだ若いけど、セカンドキャリアのことを考えての引退なら仕方がない」
「日本で見たかったな」
「引退ときいてびっくりして飛んできました。いや早いなあ。普通に試合でてたでしょ。高校生のときの天皇杯で散々にやられたのは忘れられん」
ファンはその雄姿を忘れないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
