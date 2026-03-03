“遺産相続”と聞くと、お金を引き継ぐ・もらえるという印象を持ちがちです。しかし、遺産には資産だけでなく借金などの「マイナスの財産」も含まれます。親の財産状況をきちんと把握していなければ、思わぬ悲劇に直面することも……。本記事では、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、親との関係悪化をきっかけに破産へと追い込まれた事例について解説します。疎遠