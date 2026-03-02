【あみあみ秋葉原：BANDAI SPIRITS プラモデル・アクションフィギュア 抽選販売】 抽選期間：3月2日12時～3月8日23時59分 当選発表：3月11日12時～ 指定販売日時：3月14日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、3月14日に発売予定のBANDAI SPIRITSプラモデル・アクションフィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は3月8日23時59分まで