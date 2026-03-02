【あみあみ秋葉原：BANDAI SPIRITS プラモデル・アクションフィギュア 抽選販売】 抽選期間：3月2日12時～3月8日23時59分 当選発表：3月11日12時～ 指定販売日時：3月14日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、3月14日に発売予定のBANDAI SPIRITSプラモデル・アクションフィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は3月8日23時59分まで。当選発表は3月11日12時より行なわれる。

抽選販売の対象商品には、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」のほか、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スパイダーマン (GAMERVERSE)」の計3商品がラインナップ。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日3月2日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」

「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」

「S.H.Figuarts スパイダーマン (GAMERVERSE)」

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C) 2025 MARVEL