あみあみ秋葉原にて「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」などの抽選販売実施！「オプションパーツセット27」や「SHF スパイダーマン(GAMERVERSE)」なども対象
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、3月14日に発売予定のBANDAI SPIRITSプラモデル・アクションフィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は3月8日23時59分まで。当選発表は3月11日12時より行なわれる。
抽選販売の対象商品には、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」のほか、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スパイダーマン (GAMERVERSE)」の計3商品がラインナップ。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日3月2日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」
□あみあみ秋葉原店「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」抽選販売のページ
「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」
□あみあみ秋葉原店「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」抽選販売のページ
「S.H.Figuarts スパイダーマン (GAMERVERSE)」
□あみあみ秋葉原店「S.H.Figuarts スパイダーマン (GAMERVERSE)」抽選販売のページ
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C) 2025 MARVEL