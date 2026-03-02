TOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』を4月13日午後6時にリリースする。 （関連：【画像＆映像あり】TOMORROW X TOGETHER、8thミニアルバムトレーラー映像＆新ビジュアル） 同情報は、3月2日0時に同グループのWeverseを通じて発表されたもの。同アルバムは昨年8月に所属事務所のBIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースさ