TOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』を4月13日午後6時にリリースする。

同情報は、3月2日0時に同グループのWeverseを通じて発表されたもの。同アルバムは昨年8月に所属事務所のBIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。

アルバムタイトルの『7TH YEAR』は、グループの過去の時間を凝縮したもの。棘の茂みで風が一瞬止まった時を表す『A Moment of Stillness in the Thorns』というタイトルは、デビュー初期の楽曲を思い起こさせる。

さらに、リリース告知と同時にトレーラー映像と写真も公開された。白黒の映像には、不安や苦しみに直面した複数の人物が登場。白黒の画面と強烈なコントラストを成す蛍光色の棘の木、全身が棘で覆われたシルエットが印象的なものとなっている。映像内では5人のメンバーが落ち着いた声で、韓国のフォークグループ Towner & Town Chiefの「가시나무（カシナム/棘の木）」の歌詞を朗読。また、写真でも棘のある茂みをオブジェとして活用し、映像と同様に洗練されたモノクロトーンに統一されている。

新アルバムの映像は、3月1日のデビュー7周年記念スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON』で初披露された。韓国ソウルのKSPO DOMEで開催された同公演には3日間で約3万3000人が集まり、公演の締めくくりにはメンバーが「TOMORROW X TOGETHERがとても大切で、ずっと一緒に守っていきたい。そうできるように、みなさんが僕たちの隣にずっと一緒にいてくれたら嬉しい」と心からの感想を伝えた。

なお今回発表されたミニアルバムは、3月3日午前11時から予約販売が開始される。

