Lexarは2月26日、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+」が開催されている近隣で関係者向けの事業説明会を開催し、その中で日本市場へのコミットメントを強化して本格的に参入していくと発表した。新製品に加え、今年開催されるFIFAワールドカップではアルゼンチン代表とのグローバルパートナーシップも行うという。フラッシュメモリのLexarが日本市場に本格参入へ。microSDで2TBの大容量、CP+のブースも見てきたLexarは