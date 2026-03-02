北海道出身のプロドラマー・石川達也が、職業病である局所性ジストニアと闘いながらクラウドファンディングで完成させた初のオリジナルアルバム『Unwritten Tomorrows...』が、2月27日より各種配信サービスでリリースされた。石川は上京後約15年にわたり、数々のバンドやアーティストのサポートドラマーとして活躍。QUORUMでのCD全国リリースやLOUD PARKでのオープニングアクト、海外ツアー経験も持つベテランだが、2022年夏の演奏