【一番くじ 鬼滅の刃 ～上弦の弐～】 7月30日 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃 ～上弦の弐～」を7月30日に発売する。価格は1回850円。 本製品は、アニメ「鬼滅の刃」に注目したくじとなっており、A賞には「胡蝶しのぶ」、B賞には「栗花落カナヲ」、C賞には「童磨」のMASTERLISEフィギュアがライ