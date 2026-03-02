「一番くじ 鬼滅の刃 ～上弦の弐～」が7月30日発売！ 胡蝶しのぶや栗花落カナヲのMASTERLISEフィギュアがラインナップ
【一番くじ 鬼滅の刃 ～上弦の弐～】 7月30日 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃 ～上弦の弐～」を7月30日に発売する。価格は1回850円。
本製品は、アニメ「鬼滅の刃」に注目したくじとなっており、A賞には「胡蝶しのぶ」、B賞には「栗花落カナヲ」、C賞には「童磨」のMASTERLISEフィギュアがラインナップしている。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の商品ページが公開されており、各フィギュアを画像で確認することができる。
「一番くじ 鬼滅の刃 ～上弦の弐～」
【ラインナップ】A賞 胡蝶しのぶ MASTERLISE B賞 栗花落カナヲ MASTERLISE C賞 童磨 MASTERLISE D賞 ？？？ E賞 ？？？ F賞 ？？？ G賞 ？？？ H賞 ？？？ ラストワン賞 童磨 MASTERLISE ラストワンver.
A賞 胡蝶しのぶ MASTERLISE種類：全1種 サイズ：約225mm
B賞 栗花落カナヲ MASTERLISE種類：全1種 サイズ：約225mm
C賞 童磨 MASTERLISE種類：全1種 サイズ：約270mm
ラストワン賞 童磨 MASTERLISE ラストワンver.サイズ：約270mm
🦋‥━━━━━━━━━━━━#一番くじ #鬼滅の刃 ～上弦の弐～- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) March 2, 2026
一番くじONLINEで発売決定！
━━━━━━━━━━━━‥🪭
童磨が初のMASTERLISE化！
更に、躍動感ある胡蝶しのぶ、栗花落カナヲもMASTERLISE化！
続報をお楽しみに⚔
👇7月30日より発売予定https://t.co/YesXmv30gE
#無限城編 pic.twitter.com/dHTAiI5JYc
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable