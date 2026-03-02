今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『誘導灯と鶴嘴で「帝国のマーチ」』という983 (キュッパさん)さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）弦楽器の弓の変わりに、紙やすりで削った凹凸のある樹脂で音が出せないかの実験です。細い弦はキンキン言うので使用禁止です。ライトをつけても、重いうえに音にコクがなく、ただ眩しいだけです。﻿誘導灯と鶴嘴で「帝国のマーチ」工事現場などで交通誘導員が