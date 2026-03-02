新プレミアムスマホ「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」のメーカー版（型番：2512BPNDAG）が日本で3月5日に発売！Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は2日、シャオミがドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステムを搭載した5G対応プレミアムスマートフォン（スマホ）「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（Xiaomi Communicatio