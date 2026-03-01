[3.1 エールディビジ第25節 ズウォレ 0-0 アヤックス]オランダ・エールディビジは1日に第25節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でズウォレと対戦し、0-0のドロー。ベンチスタートの冨安は2試合連続の途中出場となった。アヤックスは前半からシュートまで遠く、得点を奪うことができない。前半をスコアレスで折り返すと、後半からチャンスの場面を作る。後半17分にはMFユーリ・レヘールがボレーでゴー