1日午後、島田市でパラグライダーが墜落し、70代の男性が死亡する事故がありました。警察と消防によりますと、墜落事故があったのは島田市川根町の路上で、午後2時40分ごろ「パラグライダーが墜落した」と 関係者から消防に通報がありました。墜落したのは菊川市に住む77歳の男性で、病院に搬送後、死亡が確認されたということです。男性は趣味でパラグライダー飛行をしていたところ何らかの原因で墜落したとみ