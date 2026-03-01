岐阜県下呂市でアイスクライミングをしていた男性が滑落して崩れた氷の下敷きになり、意識不明になっています。 【写真を見る】氷の塊の下敷きになった男性が意識不明 アイスクライミング中に「滑落した」と通報 平年を大きく上回る気温 岐阜・下呂市 濁河大橋近く 警察と消防によりますと、きょう午前9時すぎ、下呂市小坂町（おさかちょう）の濁河（にごりご）大橋近くで「アイスクライミング中の男性が氷もろとも滑落した」と