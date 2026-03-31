メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市神岡町にある東京大学の実験施設「ハイパーカミオカンデ」で31日午前10時15分ごろに事故があり、作業員5人が病院に搬送されました。 消防によりますと、ハイパーカミオカンデの関係者から午前10時半ごろ、「トンネル内で配管の検査中に配管が破裂し、作業員が負傷した」と通報がありました。 警察によりますと、搬送された作業員5人のうち60代男性が脳出血、30代