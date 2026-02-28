この記事をまとめると ■盗難された日本車が東南アジアや中東に加えアフリカにまで不正輸出されている ■福岡県内で盗まれた小型トラックがウガンダ向けに輸出され逮捕者が出た ■旧型で防犯装置の乏しいトラックが狙われやすく盗難防止対策が必須である トラックも盗難の標的に ここ数十年の間、問題となっている日本車の国内での盗難事件。その多くは東南アジアや中東など、海外に不正に輸出されており、その摘発数も増加の一