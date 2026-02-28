モータースポーツの産物だった930ターボ3.2Lエンジンの911 カレラRSでも、大きく引き離されることはないはず。それでも、930型ポルシェ911 ターボの加速は、すべてを置き去りにするような威勢がある。【画像】効果抜群UK集部が選んだ各国代表のクラシック・ターボ7台後継の911とA290も全117枚右足を倒すと、ヒュッーという響きとともにブーストが増し、アフターバーナーのようにトルクが開放され、後ろから強く蹴り出される