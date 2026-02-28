【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２７日、イランの核開発を巡って行った２６日の高官協議について「満足していない」と述べた。「彼らは『核兵器を持たない』というキーワードを言いたがらない」とも話し、イラン側の対応に不満を示した。訪問先のテキサス州で記者団に語った。トランプ氏はこれに先立ち、ホワイトハウスで記者団に「軍事力を使わずに済むならいいが、時には使わざるを得ない時もある」と述べ、