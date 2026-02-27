大井川鐵道の人気イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」が、3月からスタートします。2026年度はアジア初となる「きかんしゃパーシー号」の実車運行が加わり、初の通年開催に拡大されるのが大きなトピックです。季節ごとに景色が変わる大井川沿線で、トーマスとなかまたちに会える鉄道旅がさらに進化します！ 大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」 開催開始日：2026年3月7日開催期間：2026