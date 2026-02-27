日本オリンピック委員会（JOC）は2月24日、TEAM JAPAN公式Instagramを更新し、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで獲得したメダル数が24個となったことを報告した。投稿では「冬季オリンピック史上最多を更新しました」とつづり、冬季大会における歴史的な成果を発信。あわせて、冬季通算メダル数が100個に到達したことも明かしている。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！現