【その他の画像・動画等を元記事で観る】熱いバトルと熱唱ソングで圧倒的な人気を誇る『戦姫絶唱シンフォギア』に続く新たな『ソングバトルシリーズ』として、アリアエンターテイメイントが手掛け、Elements Gardenが全楽曲をプロデュースする音楽企画『GHOST CONCERT』--その新作プロジェクト、TVアニメ『ゴーストコンサート：missing Songs』が2026年4月5日(日)よりTOKYO MX,BS朝日,関西テレビ,CBCテレビ,WOWOW 他にて放送決定。