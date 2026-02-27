WANIMAが、2月25日に配信リリースした「フルボコ」のミュージックビデオを公開した。本楽曲はNetflixにて配信中のアニメ『刃牙道』のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。3月25日リリースのミニアルバム『Excuse Error』に収録される。公開されたMVでは、作品の持つ闘争心や緊張感を想起させるバトルシーンとストイックな演奏シーンが展開。本作の撮影に向けて徹底した食事管理とトレーニングを重ねたギタリストKO-SHIN（