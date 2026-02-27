2月26日、関西の人気長寿番組『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テレビ系）が公式Xを更新。次回の放送内容として「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」という衝撃的なテーマを解禁したが、その“ぶっ飛んだ”内容とビジュアルに、ネット上で凄まじい賛否が巻き起こっている。依頼者は愛知県在住の女性。マッチングアプリで出会った男性と交際を始め、交際半年ほどで彼の前でおならをしてしまったという。当初は嫌われる覚悟だ