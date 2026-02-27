2月26日、関西の人気長寿番組『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テレビ系）が公式Xを更新。次回の放送内容として「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」という衝撃的なテーマを解禁したが、その“ぶっ飛んだ”内容とビジュアルに、ネット上で凄まじい賛否が巻き起こっている。

依頼者は愛知県在住の女性。マッチングアプリで出会った男性と交際を始め、交際半年ほどで彼の前でおならをしてしまったという。当初は嫌われる覚悟だったが、男性はむしろ好意的に受け止めたとされる。しかし最近になって「おならを嗅ぎたくない！」と拒否されるようになり、愛情を確かめるため“最上級のおなら”を嗅がせたい、というのが依頼内容だという。

「公開された写真では、観覧車内で男性が座り、女性が顔の近くに臀部を向ける姿が写っており、地上波番組の告知としては異例ともいえるビジュアルでした。成人向けコンテンツと誤解する声も一部で見られました」（放送作家）

X上では困惑の声が相次いでいる。

《こんなん地上波でやって大丈夫か？》

《どこで何してんだ》

《本気で気持ち悪いと思ったの私だけですか？公共の電波って本来こういう使い方するものなのでしょうか…》

一方で、このテーマに番組“らしさ”を見る人も多いようだ。

「『探偵！ナイトスクープ』は1988年に放送開始以来、常識の枠を少しはみ出す依頼に真剣に取り組む内容が支持を集めてきました。くだらないように見えるテーマでも、依頼者にとっては切実です。今回も恋愛における価値観のずれをユーモラスに提示した企画だと考えられます」（前出・放送作家）

同番組をめぐっては、1月23日放送回『6人兄妹の長男を代わって』に出演した小学生が“ヤングケアラー”ではないかと指摘され、物議を醸した。結果、朝日放送テレビは謝罪に追い込まれる事態となった。

「社会問題を扱う回はどうしても緊張感が高まります。今回のような一見くだらないテーマは、賛否こそあれど深刻な二次被害を生みにくい側面もあります。番組がどうバランスを取るかは常に難しい問題です。良識の限界まで面白さを追求する姿勢が番組の持ち味であり、賛否を呼びやすい点でもあります」（前出・放送作家）

笑いと倫理の境界線をどこに引くのか。長寿番組の挑戦は、今回もまた問いを投げかけている。