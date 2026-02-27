アサヒグループ食品は2月27日、2026年の事業方針説明会を開催。国内食品事業の再強化と、酵母・乳酸菌を軸にしたグローバル成長事業の拡大を柱とする戦略を明らかにした。また冒頭、川原浩 代表取締役社長は昨年のサイバー攻撃によるシステム障害について、「消費者の皆様、流通の方々に多大なご迷惑をおかけした。この場を借りて御礼とお詫びを申し上げたい」と謝罪。そのうえで、障害からの復旧に感謝の意を伝えるため、全国7カ