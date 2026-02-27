丼チェーンの「伝説のすた丼屋」および「名物すた丼の店」を運営するアントワークスは、2月27日から「G系油すた丼」(1,190円)を含む4商品を全国の店舗(一部店舗を除く)で期間限定販売する。すた丼屋のG系登場卒業や異動、新生活準備など環境変化の多い時期に向け、活力を感じられる一杯を提供したいとの思いから開発したという。近年注目を集める「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」の流れを背景に、G系とすた丼を融合。圧倒的