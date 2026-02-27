【すた丼】総重量約900gの肉×ニンニク×背脂「G系油すた丼」「G系牛カルビ焼肉油そば」など4商品発売

【すた丼】総重量約900gの肉×ニンニク×背脂「G系油すた丼」「G系牛カルビ焼肉油そば」など4商品発売