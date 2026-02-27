ステーキ宮は、お得な割引クーポン券(5,000円分)と宮のたれ1本(500g)がセットになった「宮袋」(税込3,300円)を、2026年3月1日から販売する。「宮袋」は、2024年から年に2回のペースで販売を開始し、これまでに累計約5万個を販売してきた人気商品。【福袋の中身はこちら】有効期限の異なる2種類の500円オフクーポン券&宮のたれ500gがセットで税込3,300円〈「宮袋」販売概要〉価格:税込3,300円販売期間:2026年3月1日〜4月30日販