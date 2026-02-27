5,000円分クーポン券&宮のたれのセットが3,300円!累計約5万個販売の「宮袋」を販売開始【ステーキ宮】

ステーキ宮は、お得な割引クーポン券(5,000円分)と宮のたれ1本(500g)がセットになった「宮袋」(税込3,300円)を、2026年3月1日から販売する。

「宮袋」は、2024年から年に2回のペースで販売を開始し、これまでに累計約5万個を販売してきた人気商品。

【福袋の中身はこちら】有効期限の異なる2種類の500円オフクーポン券&宮のたれ500gがセットで税込3,300円

〈「宮袋」販売概要〉

価格:税込3,300円

販売期間:2026年3月1日〜4月30日

販売店舗:ステーキ宮107店舗(宮崎大島店、姫路大津店を除く)

販売方法:店頭にて購入可能。なくなり次第終了。

※各種割引券の使用、株主優待ポイントでの購入は不可。

【宮袋 セット内容】

〈1〉クーポン券5,000円分(500円オフ×10枚)

有効期限の異なる2種類の500円オフクーポン券。会計金額税込1,500円以上につき、1人1枚利用可能。

〈2〉宮のたれ500g×1本

宮のたれは、生たまねぎの風味を生かすため、非加熱製法によりじっくりと冷蔵熟成して作られた秘伝の「生たれ」。原材料は生たまねぎ、おろしにんにく、醤油、酢のみで、独自の製法によって素材の味を最大限に引き出している。成分の6割が「おろし生野菜」で、保存料を使用していない。ステーキに合わせるだけでなく、焼きうどんやチャーハンなど、さまざまな料理に使える。

