株式会社コメダが展開する「コメダ珈琲店」「おかげ庵」は3月5日から、全国の店舗でポケモンとのコラボレーション企画を実施する。2025年夏のキャンペーンに続く取り組みで、2026年も開催する。今回は「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマに、第1弾（3月5日〜4月8日）と第2弾（4月9日〜5月13日）の2期間に分けてオリジナルメニューを販売する。各期間の対象メニューを注文した人には、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャ