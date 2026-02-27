コメダ珈琲店×ポケモン再び メタモンのシロノワールや限定グッズを販売、チャーム配布も
株式会社コメダが展開する「コメダ珈琲店」「おかげ庵」は3月5日から、全国の店舗でポケモンとのコラボレーション企画を実施する。
2025年夏のキャンペーンに続く取り組みで、2026年も開催する。今回は「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマに、第1弾（3月5日〜4月8日）と第2弾（4月9日〜5月13日）の2期間に分けてオリジナルメニューを販売する。
各期間の対象メニューを注文した人には、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」を、全種ランダムで1点プレゼントする。このほか、数量限定のオリジナルグッズの販売や、SNSで参加できるキャンペーンも予定している。なお、テイクアウトおよびデリバリーでの販売は行わない。
【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ■第1弾（3月5日〜4月8日）メタモンが主役のメニューを展開
第1弾では、「メタモン」を主役にしたメニュー4種を展開する。対象メニューを注文すると、ランダム全4種のチャームがもらえる。
【第1弾メニュー】（価格は店舗により異なる、すべて税込）
＜コメダ珈琲店＞
・メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ
普通サイズ1,280円〜1,340円、ミニサイズ1,080円〜1,140円
・メタモンの明太エビカツパン（1,340円〜1,430円）
・メタモンのおさつボール（1,060円〜1,140円）
【この記事の画像(16点)を見る】第1弾・第2弾でそれぞれ配布する「豆菓子風チャーム(各4種)」、メタモンのおさつボール、メタモンのエビつけきしめん など
＜おかげ庵＞
・メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ
普通サイズ1,300円〜1,340円、ミニサイズ1,100円〜1,140円
・メタモンのエビつけきしめん 1,400円〜1,480円
◆メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ
温かいデニッシュに爽やかな酸味のチーズクリームを挟んだ一品。甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームが口の中に広がる。ソフトクリームには、メタモンの色味をイメージしたハート形のシュガーをトッピングした。
◆メタモンの明太エビカツパン（コメダ珈琲店）
メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷり食感のエビを組み合わせたエビカツパン。明太子のほどよい辛みと玉ねぎの食感が特長で、サクサクのエビカツやキャベツとの相性も良い。
◆メタモンのおさつボール（コメダ珈琲店）
さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと、中はもっちりとした食感。中にはなめらかなさつまいもあんが入り、素朴な甘みを楽しめる。
◆メタモンのエビつけきしめん
桜色のつみれでメタモンの色味を表現。魚粉の旨みを効かせたスープにエビを合わせ、つるっとした麺とともに味わう。
◆数量限定グッズ
「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」(2,000円)を販売。コメダのミニダルマグラスを、ポケモンデザインにアレンジした数量限定品。購入は「コメダ珈琲店」「おかげ庵」の店内飲食またはテイクアウト利用者の会計時に限る。飲料容器としては使用できない。3月5日から販売し、各店なくなり次第終了。
【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ■第2弾（4月9日〜5月13日）各ポケモンが勢ぞろい
＜コメダ珈琲店＞
・カイリューのシロノワール カスタードプリン
普通サイズ1,280円〜1,340円／ミニサイズ1,080円〜1,140円
・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル
1,170円〜1,240円
・フワンテのチーズボール（1,060円〜1,140円）
【画像】カイリューのシロノワール カスタードプリン、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル など
＜おかげ庵＞
・カイリューのシロノワール カスタードプリン
普通サイズ1,300円〜1,340円／ミニサイズ1,100円〜1,140円
・マクノシタのすき焼き風きしめん（1,400円〜1,480円）
◆カイリューのシロノワール カスタードプリン
カイリューの大きな体をイメージ。デニッシュにプリンソースをかけ、ソフトクリームにはカラメルソースをまとわせた。ほろ苦いカラメルが甘さを引き立てる。
◆なかよし鶏タツタバーガー（コメダ珈琲店）
大判の鶏タツタに、レモン風味のタルタルソースを合わせた。キャベツとオニオンを挟み、食べ応えのある仕上がり。ポケモンデザインの袋で提供する。
◆フワンテのチーズボール（コメダ珈琲店）
外はサクッと、中はもっちり。中から熱々のチーズソースがあふれる一品。専用デザインカップで提供する。
◆マクノシタのすき焼き風きしめん（おかげ庵）
牛肉や野菜など5種の具材を使用。甘辛い割り下が麺に絡み、半熟卵を合わせることでまろやかな味わいとなる。
【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん
公式Xでは、フォロー＆リポストで参加できるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間中、コメダ珈琲店公式Xアカウント(@KomedaOfficial)をフォローし、第1弾(2026年3月5日8:00投稿予定)および第2弾(2026年4月9日8:00投稿予定)の指定ポストをリポストすると、抽選でそれぞれ異なるオリジナル景品が当たる。
・第1弾
メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm)5人
・第2弾
ポケモンデザインKOMECA(1,000円ポイントチャージ)100人
【クレジット表記】
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.