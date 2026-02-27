コメダ珈琲店×ポケモン再び　メタモンのシロノワールや限定グッズを販売、チャーム配布も

株式会社コメダが展開する「コメダ珈琲店」「おかげ庵」は3月5日から、全国の店舗でポケモンとのコラボレーション企画を実施する。

2025年夏のキャンペーンに続く取り組みで、2026年も開催する。今回は「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマに、第1弾（3月5日〜4月8日）と第2弾（4月9日〜5月13日）の2期間に分けてオリジナルメニューを販売する。

各期間の対象メニューを注文した人には、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」を、全種ランダムで1点プレゼントする。このほか、数量限定のオリジナルグッズの販売や、SNSで参加できるキャンペーンも予定している。なお、テイクアウトおよびデリバリーでの販売は行わない。

【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

■第1弾（3月5日〜4月8日）メタモンが主役のメニューを展開

第1弾では、「メタモン」を主役にしたメニュー4種を展開する。対象メニューを注文すると、ランダム全4種のチャームがもらえる。

【第1弾メニュー】（価格は店舗により異なる、すべて税込）

＜コメダ珈琲店＞

・メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

普通サイズ1,280円〜1,340円、ミニサイズ1,080円〜1,140円

・メタモンの明太エビカツパン（1,340円〜1,430円）

・メタモンのおさつボール（1,060円〜1,140円）

【この記事の画像(16点)を見る】第1弾・第2弾でそれぞれ配布する「豆菓子風チャーム(各4種)」、メタモンのおさつボール、メタモンのエビつけきしめん など

＜おかげ庵＞

・メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

普通サイズ1,300円〜1,340円、ミニサイズ1,100円〜1,140円

・メタモンのエビつけきしめん 1,400円〜1,480円

◆メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

温かいデニッシュに爽やかな酸味のチーズクリームを挟んだ一品。甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームが口の中に広がる。ソフトクリームには、メタモンの色味をイメージしたハート形のシュガーをトッピングした。

◆メタモンの明太エビカツパン（コメダ珈琲店）

メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷり食感のエビを組み合わせたエビカツパン。明太子のほどよい辛みと玉ねぎの食感が特長で、サクサクのエビカツやキャベツとの相性も良い。

◆メタモンのおさつボール（コメダ珈琲店）

さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと、中はもっちりとした食感。中にはなめらかなさつまいもあんが入り、素朴な甘みを楽しめる。

◆メタモンのエビつけきしめん

桜色のつみれでメタモンの色味を表現。魚粉の旨みを効かせたスープにエビを合わせ、つるっとした麺とともに味わう。

◆数量限定グッズ

「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」(2,000円)を販売。コメダのミニダルマグラスを、ポケモンデザインにアレンジした数量限定品。購入は「コメダ珈琲店」「おかげ庵」の店内飲食またはテイクアウト利用者の会計時に限る。飲料容器としては使用できない。3月5日から販売し、各店なくなり次第終了。

【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ

■第2弾（4月9日〜5月13日）各ポケモンが勢ぞろい

＜コメダ珈琲店＞

・カイリューのシロノワール カスタードプリン

普通サイズ1,280円〜1,340円／ミニサイズ1,080円〜1,140円

・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル

1,170円〜1,240円

・フワンテのチーズボール（1,060円〜1,140円）

【画像】カイリューのシロノワール カスタードプリン、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル など

＜おかげ庵＞

・カイリューのシロノワール カスタードプリン

普通サイズ1,300円〜1,340円／ミニサイズ1,100円〜1,140円

・マクノシタのすき焼き風きしめん（1,400円〜1,480円）

◆カイリューのシロノワール カスタードプリン

カイリューの大きな体をイメージ。デニッシュにプリンソースをかけ、ソフトクリームにはカラメルソースをまとわせた。ほろ苦いカラメルが甘さを引き立てる。

◆なかよし鶏タツタバーガー（コメダ珈琲店）

大判の鶏タツタに、レモン風味のタルタルソースを合わせた。キャベツとオニオンを挟み、食べ応えのある仕上がり。ポケモンデザインの袋で提供する。

◆フワンテのチーズボール（コメダ珈琲店）

外はサクッと、中はもっちり。中から熱々のチーズソースがあふれる一品。専用デザインカップで提供する。

◆マクノシタのすき焼き風きしめん（おかげ庵）

牛肉や野菜など5種の具材を使用。甘辛い割り下が麺に絡み、半熟卵を合わせることでまろやかな味わいとなる。

【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん

公式Xでは、フォロー＆リポストで参加できるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間中、コメダ珈琲店公式Xアカウント(@KomedaOfficial)をフォローし、第1弾(2026年3月5日8:00投稿予定)および第2弾(2026年4月9日8:00投稿予定)の指定ポストをリポストすると、抽選でそれぞれ異なるオリジナル景品が当たる。

・第1弾

メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm)5人

・第2弾

ポケモンデザインKOMECA(1,000円ポイントチャージ)100人

【クレジット表記】

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.