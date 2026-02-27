助っ人外国人列伝/キューバ編 今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。 勝利の方程式の一角に成長した最速156キロ左腕！リバン・モイネロ 抜群のコントロールは椰子の実落としで習得! NPB通算成績(2017～)355試合 42勝17敗40S135H 防御率1.80 子供の頃から椰子の実を石て