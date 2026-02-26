ド軍で大谷翔平の通訳担当のアイアトン氏こちらも待望の合流となった。ドジャース・大谷翔平投手は26日、バンテリンドームで野球日本代表「侍ジャパン」の練習に参加した。大谷の登場を日本中が待ち望んでいたなか、その一方でお馴染みの“裏方”の姿にファンも反応している。侍ジャパンの練習着姿でグラウンドにいたのは、ドジャースで大谷らの通訳を担当するウィル・アイアトン氏だった。ドジャースを離れ、大谷とともに侍へ