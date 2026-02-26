ド軍で大谷翔平の通訳担当のアイアトン氏

こちらも待望の合流となった。ドジャース・大谷翔平投手は26日、バンテリンドームで野球日本代表「侍ジャパン」の練習に参加した。大谷の登場を日本中が待ち望んでいたなか、その一方でお馴染みの“裏方”の姿にファンも反応している。

侍ジャパンの練習着姿でグラウンドにいたのは、ドジャースで大谷らの通訳を担当するウィル・アイアトン氏だった。ドジャースを離れ、大谷とともに侍へ合流。さっそく日本代表のメンバーらとコミュニケーションを図っていた。

アイアトン氏は1988年に東京で生まれて野球を経験。高校はハワイ、大学はカリフォルニア州で過ごし、母親がフィリピン出身だったこともあり、第3回WBC予選ではフィリピン代表としてプレーした経歴も誇る。

今回は侍ジャパンの“メンバー入り”。ドジャースではアナリストとしても活動していることもあり、戦略的な一面での貢献も期待される。X（旧ツイッター）上のファンも「待ってました！」「自分の中じゃ超有名人」「影の立役者的な存在感」「心強い味方」「強力な援軍」と歓迎していた。（Full-Count編集部）