池袋の隣なのに…地味な「板橋駅」の現状JR埼京線の「板橋駅」で、西口の再開発事業が本格化しています。【何もかも消えた!?】これが「板橋駅再開発」の現状です！（写真13枚）事業は地権者や民間事業者により進められている「板橋駅板橋口地区市街地再開発事業（以下、板橋口再開発）」「板橋駅西口地区市街地再開発事業（以下、西口再開発）」、板橋区が進める「駅前広場再整備事業（以下、駅前広場再整備）」の三つが進行中